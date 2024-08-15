«Вот что закон об иноагентах делает!» Чему Ереван может поучиться у Грузии?

Вчера 2,3K прочитали Помнится, в прекрасном советском фильме «Мимино» (формально комедии, но мне она никогда таковой не казалась) двое героев — грузин и армянин — постоянно спорят и соревнуются друг с другом, доказывая, что вот у них дома и вода слаще, и кухня вкуснее, и танцы задорнее.