Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 994 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Это вам в пору исправиться.Погибли все: Унич...
  • Виктор Александров
    Электрическое и магнитное поля вращаются вместе с планетой. Поле силы тяжести вместе с планетой не вращается. Соглас...Российские физики...
  • J2 YFull 13073
    Гуруль вагон денег на ремонт привез? Если не привез значит его имеет право всякий житель тех мест послать на хуй с ег..."Так нельзя": В т...

«Вот что закон об иноагентах делает!» Чему Ереван может поучиться у Грузии?

«Вот что закон об иноагентах делает!» Чему Ереван может поучиться у Грузии?

Вчера 2,3K прочитали Помнится, в прекрасном советском фильме «Мимино» (формально комедии, но мне она никогда таковой не казалась) двое героев — грузин и армянин — постоянно спорят и соревнуются друг с другом, доказывая, что вот у них дома и вода слаще, и кухня вкуснее, и танцы задорнее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх