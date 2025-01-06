Полиция Крыма присоединяется к видеопроекту «Объясняем, играя!»

Дорогие крымчане! Продолжаются всеми любимые новогодние каникулы. Чтобы они не были омрачены криминальными новостями, послушайте советы от героев мини-спектакля, созданного МВД по Республике Крым совместно с Общественным советом, действующим при Министерстве, и Крымским академическим театром кукол.