От колонны к огневому полю: как нарезное оружие обесценило строй

«Битва при Ватерлоо». Худ. Вильям СэдлерФинальная статья цикла о французской тактике. Наполеоновская линия и колонна пережили своего создателя ненадолго: убила их не другая форма строя — сам выстрел стал другим.
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