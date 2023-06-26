Нельзя допустить возвращения ленточных червей от культурки обратно в Россию

А вот надо это обсуждать, надо про это писать, надо! Хотя бы для того, чтобы мы не забыли, с кем на самом деле имеем дело, пардон за тавтологию, и не впустили этих ленточных червей от культурки обратно, в очистившийся от них было (правда, не до конца, но лиха беда начало) организм… Источник фото: соцсети Вчера по всем пабликам разгонялся кусок интервью “поэтессы” (феминитив Поэтка я к ней применять не желаю, ибо этот феминитив используется всеми нами любимой Юнной Мориц) Веры Полозковой, данного ей Мише Козыреву из Дождя*… Много мерзости мы повидали, много гадостей услыхали за последние десять лет (начиная с 2013 года, революции потери достоинства в Кукуеве), в том числе и от особей предположительно женского пола, даже имеющих отпрысков… Достаточно вспомнить, что несла бывшая депутатка Максакова на украинском телеканале в адрес тяжело больного Костомарова, походя насмехаясь не только над его инвалидностью, но и над военным ранениями и увечьями солдат времен ВОВ и наших современников, пытающихся очистить сопредельную территорию от всего того жуткого нацистского мусора, от которого, как мы думали, мы избавились в 1945 году… Казалось бы, чернее душонки Максаковой уже не найти… Днище каменистое достигнуто…И тут снизу заработал отбойный молоток… Мадам Полозкова, относительно молодая, боди-позитивная до неприличия в ее возрасте, самка человека (ряха еле-еле помещается в объектив, впрочем как и ряха Козырева, который выглядит как ростовщик из местечка) в ответ на вопрос Козырева, открыла ли она обещанное ей самой себе шампанское при известии о покушении на Захара Прилепина, ухмыляясь сказала, что до “шампанского чутка не дотянули (Захар выжил, прим.