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Джек Маддалена бросил вызов Рахмонову: «Побью его»

Австралийский боец полусреднего веса UFC Джек Делла Маддалена (15-2) в интервью выразил уверенность в способности победить таких файтеров, как представитель Казахстана Шавкат Рахмонов (17-0) и ирландец Иэн Гэрри (13-0): «Честно говоря, я думаю, что побью их обоих.

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