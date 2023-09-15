Джек Маддалена бросил вызов Рахмонову: «Побью его»

Австралийский боец полусреднего веса UFC Джек Делла Маддалена (15-2) в интервью выразил уверенность в способности победить таких файтеров, как представитель Казахстана Шавкат Рахмонов (17-0) и ирландец Иэн Гэрри (13-0): «Честно говоря, я думаю, что побью их обоих.