Двоих жителей РТ – лжеправоохранителей судят за мошенничество

Двоих татарстанцев, представлявшихся правоохранителями, судят за мошенничество. Как сообщает СУ СК России по РТ, в 2024 году они, назвав себя сотрудниками правоохранительных органов, предложили жителю Альметьевска, на которого завели уголовное дело, за деньги решить вопрос об избрании ему не связанной с арестом меры пресечения.