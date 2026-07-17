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Татар-информ

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Двоих жителей РТ – лжеправоохранителей судят за мошенничество

Двоих жителей РТ – лжеправоохранителей судят за мошенничество

Двоих татарстанцев, представлявшихся правоохранителями, судят за мошенничество. Как сообщает СУ СК России по РТ, в 2024 году они, назвав себя сотрудниками правоохранительных органов, предложили жителю Альметьевска, на которого завели уголовное дело, за деньги решить вопрос об избрании ему не связанной с арестом меры пресечения.

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