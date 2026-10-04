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Миллер: Предстоящая зима может стать роковой для Украины

Миллер: Предстоящая зима может стать роковой для Украины

Предстоящая зима может стать роковой для Украины из-за состояния энергетической инфраструктуры. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире телеканала Polsat News.

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