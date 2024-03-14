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«Водник» стал финалистом Чемпионата России по хоккею с мячом

Ответная встреча с «Динамо» в рамках полуфинала прошла на архангельском стадионе «Труд» сегодня, 14 мартаОтветная встреча с «Динамо» в рамках полуфинала прошла на архангельском стадионе «Труд» сегодня, 14 мартаЕщё до начала матча стало известно, кто прошёл в финал Чемпионата во второй паре — кемеровского «Кузбасса» и хабаровского «СКА-Нефтяника».

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