«Водник» стал финалистом Чемпионата России по хоккею с мячом

Ответная встреча с «Динамо» в рамках полуфинала прошла на архангельском стадионе «Труд» сегодня, 14 мартаОтветная встреча с «Динамо» в рамках полуфинала прошла на архангельском стадионе «Труд» сегодня, 14 мартаЕщё до начала матча стало известно, кто прошёл в финал Чемпионата во второй паре — кемеровского «Кузбасса» и хабаровского «СКА-Нефтяника».