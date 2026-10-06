«Подрывает усилия»: почему один из главных партнёров Запада поставляет топливо в РФ

На пятом году войны в Россию поставляется топливо из Южной Кореи. Об этом с нескрываемым негодованием пишет британская газета The Guardian.
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Это называется и нашим и вашим!
Шокирует не то, что корейские барыги держат нос по ветру, а то , что Россия скупает дизель.