WSJ: Окружение Трампа планирует заморозить конфликт на Украине

Окружение избранного Президента США Дональда Трампа намеревается заморозить украинский конфликт. Кроме того, Соединенные Штаты при новом главе государстве хотят продолжить поставлять оружие при условии отказа Киева от вступления в НАТО.
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