Депутат областной думы передал 24 теннисных стола для школьников Рославля и Десногорска

Инвентарь появился во всех школах города атомщиков, а также в школах и ссузах Рославля. Депутат регпарламента, президент региональной Федерации баскетбола, генеральный директор ЦССТ Концерна Росэнергоатом Сергей Фомин продолжает поддерживать инициативы «Единой России», направленные на развитие детского и юношеского спорта.