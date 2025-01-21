Депутат областной думы передал 24 теннисных стола для школьников Рославля и Десногорска

Инвентарь появился во всех школах города атомщиков, а также в школах и ссузах Рославля. Депутат регпарламента, президент региональной Федерации баскетбола, генеральный директор ЦССТ Концерна Росэнергоатом Сергей Фомин продолжает поддерживать инициативы «Единой России», направленные на развитие детского и юношеского спорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии