Федерация карате России: Умер Омар Муртазалиев в 64 года

В возрасте 64 лет скончался бывший главный тренер сборной России по карате Омар Муртазалиев. Чемпион СССР воспитал 20 мастеров спорта международного класса и 35 мастеров спорта.
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