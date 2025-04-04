ФСБ предотвратила задуманный Киевом теракт в Подмосковье К его подготовке причастен военнослужащий Минобороны РФ, завербованный спецслужбами Украины.
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ФСБ предотвратила задуманный Киевом теракт в Подмосковье К его подготовке причастен военнослужащий Минобороны РФ, завербованный спецслужбами Украины.
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