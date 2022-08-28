Вирусолог Альтштейн заявил, что летальность от коронавируса в мире снизилась в 15 раз

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в настоящее время летальность от коронавируса в мире снизилась в 15 раз по сравнению с началом пандемии и достигла 0,33%, передает ТАСС.