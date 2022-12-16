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РИА Новости: геополитические амбиции Польши основаны на желании вернуть Западную Украину

РИА Новости: геополитические амбиции Польши основаны на желании вернуть Западную Украину

Польские власти по-прежнему нацелены на возвращение под свой контроль западных земель Украины. Таким мнением поделилась обозреватель Ирина Алкснис.

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