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СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ

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04/09/24==Бывший вице-президент России заявил о способе перерезать снабжение ВСУ по Черному морю

04/09/24==Бывший вице-президент России заявил о способе перерезать снабжение ВСУ по Черному морю

Бывший вице-президент РФ Руцкой назвал остров Змеиный ключевым для поставок ВСУ   Ключевой точкой, обладание которой позволит перерезать морскую логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ), является остров Змеиный, расположенный в северо-западной части Черного моря.

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