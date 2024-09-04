04/09/24==Бывший вице-президент России заявил о способе перерезать снабжение ВСУ по Черному морю

Бывший вице-президент РФ Руцкой назвал остров Змеиный ключевым для поставок ВСУ Ключевой точкой, обладание которой позволит перерезать морскую логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ), является остров Змеиный, расположенный в северо-западной части Черного моря.
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