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FiNE NEWS

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Cloud.ru выплатил купонный доход по дебютному выпуску облигаций на сумму 116,7 млн рублей

Компания Cloud.ru, российский провайдер облачных и искусственного интеллекта решений, объявила о полной и своевременной выплате купонного дохода за первый период по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001P-01 (ISIN: RU000A10FJS0).

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