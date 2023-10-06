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Самые худшие напитки для вашей печени по мнению врачей

Самые худшие напитки для вашей печени по мнению врачей

Печень можно считать огромным пылесосом для вашего кровотока. Как самый большой твердый орган в организме и, возможно, самый сложный, печень выполняет миллиарды жизненно важных задач в течение вашей жизни, и одна из наиболее важных — фильтрация токсиноd из кровотока.

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