Самые худшие напитки для вашей печени по мнению врачей

Печень можно считать огромным пылесосом для вашего кровотока. Как самый большой твердый орган в организме и, возможно, самый сложный, печень выполняет миллиарды жизненно важных задач в течение вашей жизни, и одна из наиболее важных — фильтрация токсиноd из кровотока.