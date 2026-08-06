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Сайт города Актау

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Ансамбль бабушек из Мангистау завоевал Гран-при международного конкурса в Баку

Ансамбль бабушек из Мангистау завоевал Гран-при международного конкурса в Баку

Народный вокальный ансамбль «Шайыр» из Мангистауского района получил главную награду международного конкурса искусств «Summer Fest Baku 2026 – Harmony of Art», прошедшего в Азербайджане, передает inAktau.

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