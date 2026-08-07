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УЕФА проверит, не пытался ли Инфантино продать долю в бизнесе ЧМ по заниженной цене. Его оценили в 20 млрд долларов

УЕФА планирует заказать независимую оценку коммерческих активов ФИФА после скандала вокруг проекта Fifa Forward Enterprise, сообщает The Guardian.

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