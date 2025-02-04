Главные новости 4 февраля 2025 года

Юрий Ильинов

В правительстве РФ одобрили механизм конфискации зарубежных активов в ответ на «недружественные действия» На фоне стремления на Западе присвоить себе замороженные российские активы в Москве решили утвердить специальный порядок компенсации ущерба России от недружественных действий иностранных государств. Как сообщают источники РБК, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста, вносящий соответствующие изменения в законодательство. В правительстве отметили, что изъятие российских активов, планируемое недружественными государствами, является «грубым нарушением не только международного права, но и прав РФ как собственника и кредитора», и подобные меры влекут за собой компенсацию ущерба такими государствами. Разработка законопроекта велась на основе указа российского президента, давшего права судам использовать имущество США в России для возмещения ущерба, нанесенного изъятием российских активов, пишет РБК. Законопроект был поддержан, но с условием дальнейшей доработки. Его должны еще рассмотреть в Государственной Думе. Затем будет еще ряд процедур. По словам экспертов, даже если механизм компенсации ущерба будет принят окончательно, применят ли его на практике, остается под вопросом. Тем более в нынешних условиях, когда в США сменилась власть.