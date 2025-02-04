Главные новости 4 февраля 2025 года Последние новости за сегодня — 4 февраля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире.
Главные новости 4 февраля 2025 года
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Юрий Ильинов
В правительстве РФ одобрили механизм конфискации зарубежных активов в ответ на «недружественные действия» На фоне стремления на Западе присвоить себе замороженные российские активы в Москве решили утвердить специальный порядок компенсации ущерба России от недружественных действий иностранных государств. Как сообщают источники РБК, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста, вносящий соответствующие изменения в законодательство. В правительстве отметили, что изъятие российских активов, планируемое недружественными государствами, является «грубым нарушением не только международного права, но и прав РФ как собственника и кредитора», и подобные меры влекут за собой компенсацию ущерба такими государствами. Разработка законопроекта велась на основе указа российского президента, давшего права судам использовать имущество США в России для возмещения ущерба, нанесенного изъятием российских активов, пишет РБК. Законопроект был поддержан, но с условием дальнейшей доработки. Его должны еще рассмотреть в Государственной Думе. Затем будет еще ряд процедур. По словам экспертов, даже если механизм компенсации ущерба будет принят окончательно, применят ли его на практике, остается под вопросом. Тем более в нынешних условиях, когда в США сменилась власть.
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23 час.
R
Razziel
"применят ли его на практике, остается под вопросом"? Какие вопросы и сомнения! Срочно принять Закон и начать конфискацию!!!
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22 час.
Юрий Ильинов
Россия полностью отбила деньги, украденные у нее Западом Бежавший в США экономист-русофоб и иноагент Андрей Илларионов не мог не признать роста российской экономики, чем опроверг популярный у западной пропаганды последнее время нарратив. Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «ПолитНавигатора». https://vkvideo.ru/video-66772954_456261584 «В целом ситуация в экономике относительно благополучная. Это объективные данные, от них никуда не деться. Российская экономика продолжает расти, причем, темпами, превышающими рост экономик стран G7, за исключением США. В долларовом измерении российская экономика з последние три года выросла больше, чем любая из стран Семерки. Валютные резервы Центрального банка остаются примерно на таком же уровне, как и три года назад. Причем, за счет огромного положительного сальдо торгового баланса те 300 млрд долларов, которые были заморожены, были полностью компенсированы в результате санкционной политики Байдена», – сказал Илларионов.
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21 час.
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