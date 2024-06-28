Экс-комментатор CNN Силицца: дебаты с Трампом стали для Байдена катастрофой

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чвсатпкьл

Ага опять пустили вход свой фальшивый COVID-19 c предполагаемым очередным голосованием по почте мёртвыми с американских кладбищ, «Гроб с покойничком летает над крестами, а вдоль дороги мёртвые с косами стоят. И тишина!» какие наивные и невежественные избиратели в Америке. А ещё предполагают разрешить 30 млн. не граждан въехавшим в страну нелегально голосовать на президентских выборах которые будут поддерживать Байдена. 🤣😂