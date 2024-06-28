Завершившиеся дебаты с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом стали для главы государства Джо Байдена катастрофой.
Экс-комментатор CNN Силицца: дебаты с Трампом стали для Байдена катастрофой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чвсатпкьл
Ага опять пустили вход свой фальшивый COVID-19 c предполагаемым очередным голосованием по почте мёртвыми с американских кладбищ, «Гроб с покойничком летает над крестами, а вдоль дороги мёртвые с косами стоят. И тишина!» какие наивные и невежественные избиратели в Америке. А ещё предполагают разрешить 30 млн. не граждан въехавшим в страну нелегально голосовать на президентских выборах которые будут поддерживать Байдена. 🤣😂
Ответить
15 час.
АндрейБорков
Ответить
15 час.
Владимир Соловьев
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЛЮБОЙ ПРЕЗИДЕНТ АМЕРИКЕ НЕ БУДЕТ ЕЮ УПРАВЛЯТЬ, А ТОЛЬКО ИМИТИРОВАТЬ. УПРАВЛЯЮТ АМЕРИКОЙ ТОЛСТОСУМЫ, ГОТОВЫХ "СПАЛИТЬ" ВЕСЬ МИР, РАДИ СОБСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии