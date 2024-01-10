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Горсовет Новосибирска запустил опрос о качествах будущего мэра города

Горсовет Новосибирска запустил опрос о качествах будущего мэра города

Жителям Новосибирска с 10 по 20 января предлагают назвать качества идеального градоначальника.В Новосибирске совет депутатов, которому предстоит выбирать будущего мэра города, запустил среди населения опрос, с целью определить, каким горожане видят будущего главу муниципалитета.

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