Иркутские ученые выяснили, что храп связан с ранним старением мозга

Ученые из лаборатории сомнологии и нейрофизиологии ФГБНУ "Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека" в Иркутске выяснили, что нарушения сна (например, храп) вызывают изменения работы мозга, указывающие на раннее старение.