Эйтон попал Дончичу локтем по лицу во время данка. Словенцу дали фол в защите

Эйтон попал Дончичу локтем по лицу во время данка. Словенцу дали фол в защите

Судьи приняли спорное решение в одном из эпизодов шестого матча между «Далласом» и «Финиксом» (113:86, 3-3) с участием Луки Дончича и Деандре Эйтона.

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