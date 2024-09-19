Классическое бабье лето в Центральной России начнется в понедельник и продержится до конца следующей рабочей недели, днем ожидается не выше плюс 15 градусов, передаёт РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.