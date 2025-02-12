Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 064 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Забобонин
    Меньше надо болтать!Названа способная...
  • Галина
    Выдворяют - ах-а-ах... Какая трагедия...... ай-яй-яй.....  А где ты был все эти годы?... Ты же с семи лет в России?.....Многодетного отца...
  • Ольга Скобликова
    Я думаю, они найдут этот момент, да не один, хвостиками так вилять будут, что как бы эти хвостики не отвалились!Европу не уведоми...

Зеленскому предрекли потерю власти до мая

Зеленскому предрекли потерю власти до мая

Президент Украины Владимир Зеленский потеряет власть до конца весны 2025 года. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх