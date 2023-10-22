Дина и Арина Аверины рассказали, как "летали" без страховки на шоу Немова

Серебряная медалистка Игр в Токио по художественной гимнастке Дина Аверина и ее сестра-близняшка, многократная чемпионка мира Арина Аверина попробовали себя в необычном амплуа на шоу Алексея Немова "Легенды спорта", которое прошло вчера в московском дворце спорта "Мегаспорт".