Свитолина отказалась продолжать матч с Носковой и покинула Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина вылетела с Открытого чемпионата Австралии 2024 года. 29-летняя украинка снялась с матча против чешки Линды Носковой из-за проблем со спиной в первом сете при счёте 0:3.
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