Практичность в ремонте: чем гибкий камень лучше природных материалов?

Гибкий камень обладает свойством гибкости, которое отсутствует у природного камня. Он может быть использован для отделки поверхностей с различными геометрическими формами, включая изогнутые и криволинейные поверхности.
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