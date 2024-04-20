Из дела осужденного за экстремизм Игоря Стрелкова пропал ключевой документ. О какой бумаге идет речь, и чем она важна?

РБК: адвокат Стрелкова Молохов заявил о пропаже из дела ключевого документа Из материалов осужденного за экстремизм бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (псевдоним Игорь Стрелков) пропал ключевой документ.
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