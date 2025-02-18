Недавнее предсказание Ионы Одесского стало известно в 2022 году. Старец говорил о важности Крестного хода для Москвы, полагая, что это поможет обеспечить победу и защиту русского воинства, что, по его мнению, внесет вклад в спасение России.
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