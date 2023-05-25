Это страшное слово «вредитель»: было ли сфабриковано Шахтинское дело

Материал опубликован в апрельском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». В 1928 году прогремело на всю страну написанное под впечатлением от Шахтинского дела и опубликованное в «Комсомольской правде» стихотворение Владимира Маяковского «Вредитель».