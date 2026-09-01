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МОСИНФОРМ

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За полгода в Москве установлено 66 ультрабыстрых зарядок для электромобилей

За полгода в Москве установлено 66 ультрабыстрых зарядок для электромобилей

Все больше москвичей выбирают электромобили — экологичный и бесшумный транспорт. Для удобства автовладельцев город расширяет необходимую зарядную инфраструктуру.

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