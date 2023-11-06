Тото Вольф отрицает, что уход Эллиота связан с провалом концепции узких понтонов

Sebastian Kawka / Mercedes AMG F1Руководитель Mercedes Тото Вольф заявил, что уход Майка Эллиотта из команды не связан с решением сохранить концепцию автомобиля с узкими понтонами после провального сезона 2022 года.
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