За первую половину 4 сентября в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков

С начала пятницы, 4 сентября, в Санкт-Петербурге выпало около трети месячной нормы осадков. Но это не предел.
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