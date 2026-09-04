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За первую половину 4 сентября в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков

За первую половину 4 сентября в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков

С начала пятницы, 4 сентября, в Санкт-Петербурге выпало около трети месячной нормы осадков. Но это не предел.

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