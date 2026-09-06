ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Миллионер-опекун в Ленобласти устроил гарем из детдомовцев

Миллионер-опекун в Ленобласти устроил гарем из детдомовцев

Бизнесмен заставлял приемных детей ходить по дому голыми, а мальчишки называли опекуна со странными наклонностями - «папой» [эксклюзив "КП"]Александра КРЫЛОВА Опекун ни в чем не отказывал мальчикам: у них были даже собственные квадроциклы.

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