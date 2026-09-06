Миллионер-опекун в Ленобласти устроил гарем из детдомовцев

Бизнесмен заставлял приемных детей ходить по дому голыми, а мальчишки называли опекуна со странными наклонностями - «папой» [эксклюзив "КП"]Александра КРЫЛОВА Опекун ни в чем не отказывал мальчикам: у них были даже собственные квадроциклы.