Какие секреты нетрадиционной любви хранила мама Муми-троллей и другие откровенные факты о художниках

На протяжении веков люди, принадлежащие к сообществу ЛГБТК+, были отвергаемы социумом, их не признавали, так же, как и результаты их творческой деятельности, что подвергалась более резкой критике и насмешкам.
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