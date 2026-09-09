Сбербанк за восемь месяцев 2026 года заработал 1,332 трлн рублей

За восемь месяцев расходы на резервы Сбербанка выросли в 1,6 раза, до 532,3 млрд рублей, а операционные расходы — на 14,9%, до 806,7 млрд рублей.
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