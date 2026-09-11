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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нюрнберг» Клозе возглавил таблицу второй Бундеслиги до матча «Герты». У команды 4 победы и 1 ничья в 5 матчах сезона

«Нюрнберг» обыграл « Ганновер » (2:1) в матче 5-го тура второй Бундеслиги. Команда тренера бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе одержала четыре победы и один раз сыграла вничью в пяти играх нынешнего сезона.

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