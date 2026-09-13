На фронте «засветилась» единственная украинская БРЭМ-84 «Атлет»

На фронте с украинской стороны «засветилась» БРЭМ-84 «Атлет», выпущенная в единственном экземпляре. Если поначалу она использовалась в парадной пиксельной окраске, то сейчас изменилась до неузнаваемости, получив защиту типа «ёж» и прочую менее броскую дополнительную защиту, включая навесную броню по бортам.