На фронте «засветилась» единственная украинская БРЭМ-84 «Атлет»

На фронте с украинской стороны «засветилась» БРЭМ-84 «Атлет», выпущенная в единственном экземпляре. Если поначалу она использовалась в парадной пиксельной окраске, то сейчас изменилась до неузнаваемости, получив защиту типа «ёж» и прочую менее броскую дополнительную защиту, включая навесную броню по бортам.
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