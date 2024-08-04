ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лорена Лагью
    Гадить - это самая сильная сторона рогулейCNN узнал о донос...
  • Андрей
    Опять России придется спасать их?Грузинская партия...
  • Георгий Михалев
    Кругом одни дебилы, это просто ужас!!!В Твери в руках ш...

В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель

В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель

Следствие получило показания нового свидетеля по делу о теракте в подмосковном «Крокус Cити Холле». Он подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов) к преступлению, сообщило 4 августа «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх