В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель

Следствие получило показания нового свидетеля по делу о теракте в подмосковном «Крокус Cити Холле». Он подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов) к преступлению, сообщило 4 августа «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
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