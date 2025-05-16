На 14% выросли зарплаты в строительной отрасли в Нижегородской области

На 14% выросла зарплата в строительстве и недвижимости в Нижегородской области за год. Средний ее размер составляет 89,6 тысячи рублей, что больше медианной получки в регионе, рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.
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