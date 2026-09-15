Федорищев: в Самарской области из-за атаки ВСУ повреждено промпредприятие

В Самарской области в течение ночи было сбито более 40 украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
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