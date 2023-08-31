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Рэджон Рондо: «В прайме я легко был в тройке лучших игроков НБА»

Двукратный чемпион НБА Рэджон Рондо стал гостем подкаста бывшего игрока НБА Джей Джей Редика The Old Man And the Three.

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