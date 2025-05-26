Андрей Воробьев: качество ремонта объектов ЖКХ повысят в Подмосковье

Большую работу по трансформации ресурсоснабжающих организаций проводят в Подмосковье. Она направлена на то, чтобы обеспечить жителей надежным отоплением и водоснабжением и снизить сроки проведения ремонта при возникновении аварий на сетях.
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