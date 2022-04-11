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Карина Акопова и Никита Рахманин: «Сезон прошел хорошо. На первом международном старте откатали две программы чисто и получили больше 200 баллов – это было неожиданно»

Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парах, рассказали, что стали последними российскими фигуристами, выступившими на международных соревнованиях до введения санкций ISU.

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