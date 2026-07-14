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Царьград

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Зачем Зеленский уволил правительство. Появилась неожиданная версия

Зачем Зеленский уволил правительство. Появилась неожиданная версия

Нелегитимный украинский президент заявил, что нынешнее правительство отправлено в отставку. Есть версия, что этот шаг Зеленского ни что иное, как политический "лохотрон", которым главарь Киева пытается улучшить свою команду, включив в неё удобных политиков.

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