Зачем Зеленский уволил правительство. Появилась неожиданная версия

Нелегитимный украинский президент заявил, что нынешнее правительство отправлено в отставку. Есть версия, что этот шаг Зеленского ни что иное, как политический "лохотрон", которым главарь Киева пытается улучшить свою команду, включив в неё удобных политиков.
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