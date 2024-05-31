Выставка «Кремли России – взгляд художника» открылась в Нижнем Новгороде

Выставка «Кремли России – взгляд художника» открылась в Зачатьевской башне Нижегородского кремля. На двух этажах башни расположилось более 70 произведений живописи и графики, которые рассказывают историю всех российских кремлей.
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