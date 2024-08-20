Пляжи Воткинска, Можги и спорткомплекса «Чекерил» оказались близки к идеалу

Ижевск. Удмуртия. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Щетников отметил пляжи Воткинска, Можги и спорткомплекса «Чекерил» как самые близкие к идеалу в Удмуртии.