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Пляжи Воткинска, Можги и спорткомплекса «Чекерил» оказались близки к идеалу

Пляжи Воткинска, Можги и спорткомплекса «Чекерил» оказались близки к идеалу

Ижевск. Удмуртия. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Роман Щетников отметил пляжи Воткинска, Можги и спорткомплекса «Чекерил» как самые близкие к идеалу в Удмуртии.

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